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Alkol denetimini görünce aracı park etti, "Sigara almaya geldim" dedi

Alkol denetimini görünce aracı park etti, 'Sigara almaya geldim' dedi
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Bursa'da alkol denetimi yapan polis, uygulama noktasının 50 metre gerisinde duran sürücüden şüphelendi. 'Sigara almaya geldim' diyen sürücünün alkol testi 0.33 promil çıktı ve yasal sınırın altında olduğu için işlem yapılmadı.

Bursa'da alkol denetimi yapan ekipler, uygulama noktasının 50 metre gerisinde aracını park eden sürücüden şüphelendi. "Sigara almaya geldim" diyen sürücüye yapılan kontrolde, yasal sınırın altında alkollü olduğu tespit edildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bursalı Tahir Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde alkol denetimi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasının yaklaşık 50 metre gerisinde duran 16 AYC plakalı otomobilden şüphelendi. Sürücü N.Ö., araçtan inerek "Sigara almaya geldim" dedi. Bunun üzerine polis memurları, "Tamamdır, kontrollerini yapalım daha sonra alırsın" diye cevap verdi. Alkolmetreyi üfleyen sürücü 0.33 promil alkollü çıktı. Yasal sınırın 0.50 olmasıyla beraber sınırın altında kalan sürücü, "Evden sigara almaya çıktım. Şuradan sigara alacaktım. Yasal sınır 0.55 değil mi. Normalde uzun yola gitmem yani" diye polisle konuştu. Kontrolleri biten sürücü, alınan imzasının ardından sigarasını almaya gitti. O anlar kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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