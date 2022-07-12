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Bursa'da seyir halindeki otomobil alev aldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da seyir halindeki otomobil alev aldı Bursa'da seyir halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu.

Bursa'da seyir halindeki otomobil alev aldı

BURSA - Bursa'da seyir halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu. Sürücü hemen otomobili yol kenarına çekerek canını zor kurtardı.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Biranda alevlerin yükseldiği otomobilden sürücü yol kenarına çekerek canını zor kurtardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri söndürdü. Yangında herhangi bir yaralan olmazken araç kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa

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