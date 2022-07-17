Sandalyeleri akan trafikte motosikletle taşıdılar Sandalyeleri akan trafikte motosikletle taşıdılar Bursa'da iki kafadar motosikletle sandalye taşıdı. Sandalyeleri akan trafikte motosikletle taşıdılar BURSA - Bursa'da iki kafadar motosikletle sandalye taşıdı. O tehlikeli anlar başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki arkadaş motosikletin üzerinde canlarını hiçe sayarak sandalye taşıdı. Gençlerin bu tehlikeli yolculukları başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı. İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Sandalyeleri akan trafikte motosikletle taşıdılar - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.