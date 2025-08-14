Bursa'da Seyir Halindeki Araç Ayıya Çarptı

Bursa'da Seyir Halindeki Araç Ayıya Çarptı
Bursa'da bir otomobil, yola aniden çıkan ayıya çarptı. Kazada ayı telef olurken araçta maddi hasar meydana geldi. Sürücü yara almadan kurtulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mert E. idaresindeki 16 BMH 449 plakalı otomobil, Bursa istikametine seyir halindeyken Mezitler mevkisinde aniden yola çıkan ayıya çarptı. Araç, sol ön kısmından aldığı darbe ile yolda savruldu. Kazayı şans eseri yara almadan atlatan sürücü büyük panik yaşarken, çarpmanın etkisiyle ayı olay yerinde telef oldu. Olay yerine gelen ekipler, yol güvenliğini sağlayarak telef olan hayvanı yoldan kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
