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Bursa'da Seyir Halinde Makas Atan Araç Kamerada

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir hafif ticari araç, diğer sürücüleri hiçe sayarak makas attı. Tehlikeli anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Makas atan otomobil kamerada

BURSA - Bursa'da seyir halinde olan sürücüleri hiçe sayarak makas atan hafif ticari otomobil, araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, seyir halinde olan diğer araçları hiçe sayarak makas atmaya başladı. Tehlikeli anlar ise saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - 3.Sayfa
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