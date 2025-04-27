Bursa'da Seyir Halinde Makas Atan Araç Kamerada

Makas atan otomobil kamerada

BURSA - Bursa'da seyir halinde olan sürücüleri hiçe sayarak makas atan hafif ticari otomobil, araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, seyir halinde olan diğer araçları hiçe sayarak makas atmaya başladı. Tehlikeli anlar ise saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.