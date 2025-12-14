Haberler

Akıl almaz kazanın güvenlik görüntüsü ortaya çıktı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kamyonetin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olay sonrası kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, kamyonetin çarptığı scooter sürücüsü ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. O kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 13 Aralık 2025 tarihinde saat 11.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan Çeziker (45) yönetimindeki 16 ASU 590 plakalı kamyonet, malzemeleri yükledikten sonra yola çıktı. Onvo marka elektrikli scooter ile ilerleyen Serdar Zencirkıran (34), kamyonetin çıktığını görünce durmak istedi. Ancak dengesini kaybederek yere düştü. Yerde sürüklenen Zencirkıran, kamyonetin arka tekerleklerinin altında kaldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan scooter sürücüsü yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kamyonet sürücüsü Ercan Çeziker gözaltına alınırken, polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor. - BURSA

