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Harmancık'ta Samanlık Yangını Eve Sıçradı

Harmancık'ta Samanlık Yangını Eve Sıçradı
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Bursa'nın Harmancık ilçesine bağlı Kışmanlar Mahallesi'nde bir samanlıkta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yan taraftaki eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde samanlıkta başlayan yangın, yan tarafında bulunan eve sıçradı.

Yangın, Harmancık ilçesi Kışmanlar Mahallesi'nde bir samanlıkta meydana geldi. Çıkış sebebi bilinmeyen yangın, kısa sürede büyüyerek yan tarafında bulunan eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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