Bursa'da Şalvar Gecesi Yangınla Sona Erdi

Bursa'da Şalvar Gecesi Yangınla Sona Erdi
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Karacabey ilçesinde düzenlenen şalvar gecesi sırasında atılan havai fişekler yangına neden oldu. Ovaesemen Köyü'nde yaşanan olay, köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve eğlence yarıda kaldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kadınlar arasında düzenlenen şalvar gecesi sebebiyle atılan havai fişekler yangına sebep oldu. Alevler köyde paniğe yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Ovaesemen Köyü'nde kadınların şalvar giyerek katıldığı şalvar eğlencesinde havai fişek atıldı. Ancak fişekler otları tutuşturdu. Alevler kısa sürede büyüdü.

Yangın tüm köylülerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Şalvar gecesi ise yangın sebebiyle yarıda kaldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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