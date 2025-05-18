Bursa'da Şakalaşma Sonrası Bıçaklama Olayı

Bursa'da Şakalaşma Sonrası Bıçaklama Olayı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadaşlarıyla şakalaşan 17 yaşındaki genç, elindeki bıçakla yanlışlıkla bacağından yaralandı. Olay sonrası yaralı genç hastaneye kaldırıldı, bıçaklayandan ifade alındı.

Bursa'da arkadaşıyla şakalaşan genç bıçaklanarak yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda arkadaşıyla şakalaşırken bıçaklanan 17 yaşındaki genç yaralandı.

Olay saat 11.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesinde faaliyet gösteren bir dershanede meydana geldi. S.Y.İle arkadaşı M.A.T.şakalaşmaya başladılar. S.Y.Elindeki bıçakla M.A.T.'yi yanlışla bacağından yaraladı. Yaralanan genç yakındaki özel sağlık merkezine gitti. Yaralı ilk tedavinin ardından Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

S.Y. Polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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