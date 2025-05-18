Bursa'da Şakalaşırken Bıçakla Yaralanma Olayı

Bursa'da Şakalaşırken Bıçakla Yaralanma Olayı
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Bursa'da Şakalaşırken Bıçakla Yaralanma Olayı
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İnegöl'de arkadaşları arasında gerçekleşen şakalaşma sırasında 17 yaşındaki S.Y., elindeki bıçakla arkadaşını yanlışlıkla yaraladı. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda arkadaşıyla şakalaşırken 17 yaşındaki genç bıçakla yaralandı.

Olay saat 11.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesinde faaliyet gösteren bir dershanede meydana geldi. S.Y.(17) ile arkadaşı M.A.T.(17) şakalaşmaya başladılar. S.Y.(17) Elindeki bıçakla M.A.T.'yi yanlışla bacağından yaraladı. Yaralanan genç yakındaki özel sağlık merkezine gitti. Yaralı ilk tedavinin ardından Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

S.Y. Polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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