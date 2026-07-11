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Bursa'da sahte içki operasyonu: 370 şişe sahte içki ve 600 litre etil alkol ele geçirildi

Bursa'da sahte içki operasyonu: 370 şişe sahte içki ve 600 litre etil alkol ele geçirildi
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Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 370 şişe sahte alkollü içki, 600 litre etil alkol ve çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda yüzlerce şişe sahte alkol ve etil alkol başta olmak üzere çok sayıda kaçak malzeme ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkollü içki üretimi yaparak halk sağlığını tehdit eden kişi ve organizasyonların deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Sahte alkollü içkilerin farklı illerde üretilerek Bursa'ya gönderildiği ve etil alkol şeklinde hammadde temin edildiğinin tespit edilmesi üzerine İstanbul-Bursa otoyolunda il merkezine seyir halindeki bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramalarda 370 şişe sahte alkollü içki, 600 litre etil alkol, 80 adet doluma hazır alkollü içki şişesi, 40 adet bandrol, 100 adet kapüşon ve 45 adet şişe kapağı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında H.Y. isimli şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların sağlığını tehdit eden suç şebekelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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