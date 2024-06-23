Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Sahilde Kaybolan 10 Yaşındaki Zeynep Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahilde oynarken kaybolan 10 yaşındaki Zeynep, jandarma ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. Olay anı amatör kamera tarafından kaydedildi.

Bursa'da sahilde oynarken kaybolan 10 yaşındaki Zeynep, jandarma ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Olay, Mudanya ilçesi Eşkel sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki Zeynep ailesi ile sahile geldi. Sahilde oynayan Zeynep, bir süre sonra ailesinin yanından ayrılarak kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, kaybolan Zeynep'i bularak ailesine teslim etti.

O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Mudanya Bursa Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Yollar eşkıyaya emanet! 6 aylık bebeğin bulunduğu araca saldırıp aileyi darp ettiler

Yollar eşkıyaya emanet! 6 aylık bebeğin bulunduğu araca saldırıp aileyi darp ettiler

 Anız yangınları bitmek bilmiyor! Suriye sınırındaki 7 köy alevlere teslim oldu

Anız yangınları bitmek bilmiyor! Suriye sınırındaki 7 köy alevlere teslim oldu

 HDP'li Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti

HDP'li Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti

 Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı

Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title