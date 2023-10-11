Bursa'da Şadırvanda Abdest Alan Adamın Arkasından Cüzdanını Çalan 2 Kadın Kameralara Yakalandı

Bursa'da Yeşil Cami'de abdest almak için şadırvana giden bir adamın arkasından yaklaşan 2 kadın, ceketindeki cüzdanı çalarak olay yerinden kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa'da şadırvanda abdest alan adamın arkasından yaklaşarak ceketindeki cüzdanı çalan 2 kadın, kameralara yakalandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesindeki Yeşil Cami'de meydana geldi. Namaz kılmak için camiye gelen vatandaş, abdest almak için şadırvana geçti. Ceketini arkasına bırakan kişi, olacaklardan habersiz abdest almaya başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan anlarda 2 adın, adamın arkasından yaklaştı. Biri çevreyi gözlerken diğeri, ceketteki cüzdanı el çabukluğu ile aldı. Hızla olay yerinden uzaklaşan kadınlar, gözden kayboldu.

Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. - BURSA