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Bursa'da Restoranda Yangın: İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi

Bursa'da Restoranda Yangın: İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi
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Bursa'nın Kestel ilçesinde bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, restoranın kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansırken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi Ardiye Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir restoranda henüz bilinmeyen bir sebepten çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, restoran kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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