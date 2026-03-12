Haberler

Bursa İnegöl'de sürücülere şok uygulama: 448 bin TL cezai işlem uygulandı

Güncelleme:
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ramazan ayı dolayısıyla 170 polis ekibiyle geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Farklı noktalarda yapılan uygulamalarda çok sayıda araç ve şahıs kontrol edildi, ceza işlemleri uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı kapsamında geniş çaplı şok uygulama gerçekleştirdi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü 170 polis ekibiyle vatandaşların Ramazan ayını huzur ve güven içinde geçirebilmesi amacıyla ilçenin farklı noktalarında denetim yaptı. İlçe genelinde belirlenen 10 ayrı noktada gerçekleştirilen uygulamalarda çok sayıda polis ekibi görev aldı. Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı şekilde aranırken, sürücülerin evrakları kontrol edildi. Ekipler ayrıca şüpheli görülen şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamalarını da gerçekleştirdi. Bin 118 şahsın GBT sorgulaması yapılırken, 258 araç kontrol edildi. 25 aracın sürücüsüne 448 bin TL cezai işlem uygulandı.

Polis ekipleri, benzer denetimlerin Ramazan ayı boyunca ilçe genelinde aralıksız devam edeceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
