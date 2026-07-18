Haberler

Pompalı tüfekle geldi, gece yarısı mahalleliyi sokağa döktü: 1 yaralı

Pompalı tüfekle geldi, gece yarısı mahalleliyi sokağa döktü: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Osmangazi'de pompalı tüfekle sokağa gelen şüpheli, 4 el ateş ederek bir kişiyi yaraladı ve kayıplara karıştı. Olay anı kameraya yansıdı.

Bursa'da pompalı tüfekle sokağa gelen şüpheli, mahalle sakinlerinin uyarılarına rağmen silahı ateşledi. 4 el ateş eden şüpheli kayıplara karışırken, saçmaların hedefi olan bir kişi yaralandı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi Kestanelik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde pompalı ile sokağa gelen şüpheli M.T., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı mahalleli ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra elindeki silahı 4 el ateşleyen şüpheli, kayıplara karıştı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar park halindeki 3 araca, 1 eve ve sokakta bulunan Özgür Ç.'ye isabet etti. Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan Özgür Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardında Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

O anlar kamerada

Ayrıca, olay anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin elindeki pompalı tüfekle vatandaşlara küfürler ettiği, daha sonra da olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek duyurdu! Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

Yazıcıoğlu'yla ilgili 17 yıl sonra gelen itiraf! Sorguda döküldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: ABD’nin asıl amacı Rusya ve Çin’e karşı 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak

Yeni aşamaya geçtiler! İran'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı
Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış

Yıldız Tilbe'den şoke eden çıkış! Hayranları kulaklarına inanamadı
Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor

Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak

Çift maaşlı vekillere süper kıyak

Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı CHP kurultayının yapılacağı tarihi verdi

Tüm CHP'lilerin beklediği oluyor! Net tarih verildi
Trabzon'da aşk rüzgarı! Cenk Özkaçar değil, eşinin bakışları konuşuldu

Koca şehir transferi değil, bu bakışları konuşuyor