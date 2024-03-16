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Bursa'da polisin okul önleri ve çevresindeki uygulamaları aralıksız devam ediyor

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Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okul önleri ve çevrelerinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde 'Huzurlu Eğitim 2' uygulaması gerçekleştirdi. Okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler ise polise teşekkür etti.

Bursa'da polisin okul önleri ve çevresindeki uygulamaları aralıksız devam ediyor

Bursa'da "Huzurlu Eğitim 2" uygulaması

BURSA - Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okul önleri ve çevrelerinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde "Huzurlu Eğitim 2" uygulaması gerçekleştirdi. Okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler ise polise teşekkür etti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri il genelinde okul önleri ve çevrelerinde şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik "Huzurlu Eğitim 2" uygulamasına gerçekleştirdi. Yunus timleri, okul ve çevresinde şüpheli gördüğü kişileri ve araçları durdurarak üst araması, araç araması ve Genel Bilgi Taraması yaptı. Öğrenci ve veliler uygulamalar nedeniyle memnuniyet duyduğu ifade etti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, okul önlerinde ve çevrelerinde uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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