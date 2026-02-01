Haberler

Bursa'da film gibi operasyon: Pompacı kılığıyla yakalandılar, el bombası ve silah ele geçirildi

Bursa'da film gibi operasyon: Pompacı kılığıyla yakalandılar, el bombası ve silah ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde durdurulmak istenen otomobilin sürücüsü kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, benzin istasyonunda dikkat çekici bir yöntemle aracı durdurdu ve içindeki 3 kişiyi gözaltına aldı. Otomobildeki aramada el bombası ve tabanca bulundu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobil kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından araç, polis ekiplerinin dikkat çeken müdahalesiyle yakalandı. Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri 17 ADE 596 plakalı otomobilden şüphelendi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında 11 Eylül Bulvarı üzerinde bulunan bir benzin istasyonuna giren ekipler, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği'nde görevli bir polis memurunun benzin istasyonundan pompacı kıyafeti almasıyla dikkat çekici bir yöntem uyguladı. Pompacı kılığına giren polis memuru, benzin istasyonu karşısında kaçan otomobilin önünü keserek aracın durdurulmasını sağladı. Destek ekiplerinin de müdahalesiyle otomobil kontrol altına alındı.

Araç içerisinde bulunan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramalarda 1 adet savunma tipi el bombası ile 1 adet tabanca ele geçirildi. Olay yerine çağrılan bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri, ele geçirilen el bombasını kontrollü şekilde teslim aldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani: Herhangi bir saldırıya yanıtımız Tel Aviv'in kalbine ulaşır

Hamaney'in danışmanı ateşi körükledi! Direkt vuracakları şehri söyledi
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jhon Duran'ın yeni takımı duyuruldu

Jhon Duran'ın yeni takımı duyuruldu
Epstein belgelerinde 'Bill Gates' detayı

Dünyayı sarsan skandalda mide bulandıran "Bill Gates" detayı
ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı

Türkiye'deki ABD büyükelçiliği ile ilgili ilginç karar
Üst üste dördüncü galibiyet! Hull City'nin Premier Lig inadı devam ediyor

Bu gece de mutluluktan uyuyamayacak
Jhon Duran'ın yeni takımı duyuruldu

Jhon Duran'ın yeni takımı duyuruldu
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü
Fatih Ürek'in vefatından sonra İzzet Çapa'dan ortalığı karıştıracak paylaşım

Ünlü işletmecinin paylaşımı ortalığı karıştıracak: İnsanda utanma olur