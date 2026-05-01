Bursa'da piyasacılara polis baskını

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yüksek sesle müzik yayını yapan, abartı egzoz kullanan ve hatalı park ederek trafiği aksatan sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yüksek sesle müzik yayını yapan, abartı egzoz kullanan ve hatalı park ederek trafiği aksatan sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Daha önce Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde toplanan ve polis denetimleri sonrası Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ne yöneldiği belirtilen gençlere yönelik bölgede geniş çaplı uygulama yapıldı.

Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçen ekipler, mahallenin beş farklı noktasında mobil uygulama noktaları kurarak denetim gerçekleştirdi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı uygulamada mahalleye giriş yapan araçlar tek tek kontrol edildi.

Daha önce Bursa'da eğlence mekanları ve kafelerin yoğun olduğu bölgelerde yapılan denetimlerde yakalanan ve kamuoyunda "piyasacı" olarak bilinen bazı sürücülerin bu kez Millet Mahallesi'nde toplandığı görüldü. Ancak bölgede kurulan uygulama noktalarında bu araçlar da polis ekiplerinin denetimine takıldı.

Denetimlerde özellikle akşam saatlerinde mahalleye gelerek araçlarıyla tur attığı öne sürülen sürücüler nedeniyle bölgede zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı. Abartı egzoz kullanarak gürültü kirliliğine neden olan ve araçlarında yüksek sesle müzik yayını yapan sürücüler başta olmak üzere hatalı park yaparak trafik akışını aksatan araçlara da işlem uygulandı. Yapılan kontrollerde çok sayıda araç ve sürücü denetlenirken, çeşitli trafik ihlallerinden dolayı sürücülere idari para cezası kesildi.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür denetimlerin farklı noktalarda da devam edeceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
