Bursa'da Peş Peşe Yangınlar: İznik'te Meyve Bahçesi Alevlere Teslim Oldu

Bursa'nın birçok yerinde peş peşe çıkan yangınlar, insanların yüreğini ağzına getirdi. Son olarak İznik ilçesinde meyve bahçesi alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bursa'nın merkez ve farklı ilçelerinde meydana gelen yangınlar, vatandaşların yüreğini ağzına getirdi. İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü. Son olarak İznik ilçesinde akşam saatlerinde Elbeyli Mahallesi'ndeki bir meyve bahçesinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin de sevk edilmesiyle alevler büyümeden söndürüldü. - BURSA