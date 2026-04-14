Haberler

Bursa'da park yeri kavgası mahalleliyi ayağa kaldırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde komşular arasında çıkan park yeri tartışması, kısa sürede büyüyerek mahallede paniğe neden oldu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle olay kontrol altına alındı.

Bursa'da gece saatlerinde komşular arasında çıkan park yeri tartışması kısa sürede büyüyerek mahallede paniğe neden oldu.

Olay, Yıldırım ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, araç parkı nedeniyle başlayan sözlü tartışma giderek alevlendi. Tarafların birbirine sert tepki göstermesi üzerine komşularda sokağa dökülürken, yaşanan gerginlik mahalle sakinlerini tedirgin etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, muhtemel bir büyümenin önüne geçmek amacıyla bölgeye 7-8 takviye ekipler yönlendirildi.

Polisin müdahalesiyle taraflar sakinleştirilirken, olay büyümeden kontrol altına alındı. Tarafların kısa süre sonra kendi aralarında anlaşmasıyla gerginlik sona erdi.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar yaşanmadığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

