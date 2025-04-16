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Bursa'da Park Halindeki Servis Minibüsünde Yangın: Oto Tamir Dükkanına Sıçradı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park halindeki bir servis minibüsünde çıkan yangın, yanındaki oto tamir dükkanına sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, her iki yer de kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park halindeki servis minibüsünde çıkan yangın, oto tamir dükkanına sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, mibibüs ve dükkan kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Demirtaş Mahallesi Demirtaş Yolu Caddesi üzerinde park halinde bulunan servis minibüsünde yangın çıktı. Alevler bir anda aracın tamamını sardı. Yangın, minibüsün yanındaki oto tamir dükkanına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, servis minibüsü ve oto tamir dükkanı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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