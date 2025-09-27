Bursa'da Park Halindeki Motosiklet Alev Aldı, Vatandaş Su ile Söndürdü
Bursa'nın Kestel ilçesinde park halindeki bir motosiklet aniden alev aldı. Olay yerindeki bir vatandaş, vileda kovasına su doldurarak alevlere müdahale etti. İtfaiye ve polis olay yerine sevk edildi.
Bursa'da park halindeki bir motosiklet, bir anda alev topuna döndü. O sırada olay yerinde bulunan bir vatandaş, eline geçirdiği vileda kovasını kaptığı gibi suyla motoru söndürdü. O anlar kameraya yansıdı.
Olay merkez Kestel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki motosiklet aniden alev almaya başladı. Alevlerin sardığı motoru gören çevredekiler etrafta yangın tüpü ararken, bir vatandaş vileda kovasına doldurduğu suyla alevlere müdahale etti. O anlar kameraya yansırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa