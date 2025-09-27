Haberler

Bursa'da Park Halindeki Motosiklet Alev Aldı, Vatandaş Su ile Söndürdü

Bursa'da Park Halindeki Motosiklet Alev Aldı, Vatandaş Su ile Söndürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Kestel ilçesinde park halindeki bir motosiklet aniden alev aldı. Olay yerindeki bir vatandaş, vileda kovasına su doldurarak alevlere müdahale etti. İtfaiye ve polis olay yerine sevk edildi.

Bursa'da park halindeki bir motosiklet, bir anda alev topuna döndü. O sırada olay yerinde bulunan bir vatandaş, eline geçirdiği vileda kovasını kaptığı gibi suyla motoru söndürdü. O anlar kameraya yansıdı.

Olay merkez Kestel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki motosiklet aniden alev almaya başladı. Alevlerin sardığı motoru gören çevredekiler etrafta yangın tüpü ararken, bir vatandaş vileda kovasına doldurduğu suyla alevlere müdahale etti. O anlar kameraya yansırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız

"İsrail'e karşı ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk maç biter bitmez açıkladı: Soyunma odasında bayıldı

Maç biter bitmez açıkladı: Soyunma odasında bayıldı
Bayern Münih gol oldu yağdı! Harry Kane tarih yazdı

Harry Kane bu golle tarih yazdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.