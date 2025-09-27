Bursa'da Park Halindeki Motosiklet Alev Aldı, Vatandaş Su ile Söndürdü

Bursa'da park halindeki bir motosiklet, bir anda alev topuna döndü. O sırada olay yerinde bulunan bir vatandaş, eline geçirdiği vileda kovasını kaptığı gibi suyla motoru söndürdü. O anlar kameraya yansıdı.

Olay merkez Kestel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki motosiklet aniden alev almaya başladı. Alevlerin sardığı motoru gören çevredekiler etrafta yangın tüpü ararken, bir vatandaş vileda kovasına doldurduğu suyla alevlere müdahale etti. O anlar kameraya yansırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA