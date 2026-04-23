El freni boşalan minibüs duvara çarptı

El freni boşalan minibüs duvara çarptı
Mudanya'da el freninin boşalması sonucu park halindeki bir minibüs hareket ederek bir bankanın duvarına çarptı. Olayda yaralanma olmazken, araçta ve duvarda maddi hasar meydana geldi.

Bursa'da park halindeki bir minibüsün el freninin boşalması sonucu araç hareket ederek bir bankaya ait duvara çarptı.

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Yalı Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zincir bir marketin önünde park halinde bulunan minibüs, el freni çekili olmasına rağmen henüz bilinmeyen bir nedenle aniden hareket etti. Kontrolden çıkan araç, kısa mesafe ilerledikten sonra bir bankaya ait duvara çarparak durabildi.

Çevrede bulunan bir vatandaş, çarpma sesini duyması üzerine durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Bölgeye gelen trafik polisleri, olayla ilgili gerekli incelemeleri yaparak tutanak tuttu. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta ve duvarda maddi hasar meydana geldi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
