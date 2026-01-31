Haberler

Park halindeki araçların arasından çıkan yayaya çarptı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde park halindeki araçların arasından yola çıkan bir yayaya otomobil çarptı. Neyse ki yaya şans eseri yara almadı. Olayın ardından sürücüler ve yayalar için dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Konak Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, park halindeki araçların arasından aniden yola çıkan bir yayaya otomobil çarptı. Sürücünün yayayı fark edememesi sonucu yaşanan kazada yürekler ağıza geldi. Yayanın şans eseri herhangi bir yaralanma yaşamadığı öğrenildi.

Kaza anı ise aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Olayın ardından tarafların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yetkililer sürücüleri özellikle yerleşim yerlerinde park halindeki araçların bulunduğu bölgelerde daha dikkatli olmaları, yayaların ise kontrolsüz şekilde yola çıkmamaları konusunda uyardı. - BURSA

