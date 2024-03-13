Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Otomobilin Altında Kalarak Yaralanan Çocuğa Vatandaşın Yardımı

Güncelleme:

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuk, otomobilin altında kalarak yaralandı. Kaza sonrasında ise bir vatandaşın çocuğun yardımına koşmak için camdan atladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin altında kalan 10 yaşındaki çocuk yaralandı. Kaza olduktan hemen sonra ise bir vatandaşın çocuğun yardımına koşmak için camdan atladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Varlık sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D. idaresindeki otomobil, İhsan Dikmen 3 İlkokulu öğrencisi Aynur Ü.'ye (10) yolun karşısına geçmek istediği sırada çarptı. Çarpmanın şiddetiyle çocuk aracın altında yaklaşık 6 metre sürüklenirken, yardımına çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar koştu. Aynur Ü., vatandaşların yardımıyla otomobilin kaldırılmasıyla kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuk yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğa yardım etmek için evinin camından atladı, o anlar kamerada

Kazanın yaşandığı yere yakın bir evde yaşayan vatandaş ise camdan atlayarak çocuğun yardımına koştuğu görüldü. Küçük çocuğun Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürerken sürücü H.D. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay anını anlatan esnaf Mehmet Erdemoğlu, "Sokağımızın genel sorunları, okulumuzun giriş ve çıkışlarında çok yoğun olması. Bu yolun okul saatlerinde trafiğe kapatılması gerekiyor. Okul saati çok trafik oluyor, çocuklar güvenli bir şekilde okula gidemiyor. Bizim isteğimiz okul çevresine güvenlik kamerası ve okul saatlerinde bu yolun trafiğe kapatılması. Kazada da otomobil yukarı doğru hareket ediyor. Çocuğun annesi sanırım aşağıda bırakıyor çocuğunu. Çocukta yoldan giderken, aniden otomobilin önüne atlıyor. Bayan sürücü de refleks ile gaza basıyor. Sokak sakinleri o sesle camdan atlayarak yardıma koşuyor" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Anamur adayı Ali Bal kimdir? 2024 Saadet Partisi Mersin Anamur belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Akdeniz adayı Mehmet Faruk Süzen kimdir? 2024 Saadet Partisi Mersin Akdeniz belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Yayladağı adayı Serdar Gönültaş kimdir? 2024 Saadet Partisi Hatay Yayladağı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Reyhanlı adayı Kasım Alkurtar kimdir? 2024 Saadet Partisi Hatay Reyhanlı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Payas adayı Recep Baysal kimdir? 2024 Saadet Partisi Hatay Payas belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kumlu adayı Mahmut Aral kimdir? 2024 Saadet Partisi Hatay Kumlu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kırıkhan adayı Atila Erol kimdir? 2024 Saadet Partisi Hatay Kırıkhan belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi İskenderun adayı Sabahaddin Çınar kimdir? 2024 Saadet Partisi Hatay İskenderun belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Hassa adayı Mustafa Yavşalak kimdir? 2024 Saadet Partisi Hatay Hassa belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Erzin adayı Mehmet Mansur Kılaç kimdir? 2024 Saadet Partisi Hatay Erzin belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Dörtyol adayı Mahmut Şan kimdir? 2024 Saadet Partisi Hatay Dörtyol belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Defne adayı Adnan Mansuroğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Hatay Defne belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Belen adayı Zekeriya Eğe kimdir? 2024 Saadet Partisi Hatay Belen belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Arsuz adayı Ali Avcı kimdir? 2024 Saadet Partisi Hatay Arsuz belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Antakya adayı Abdulhadi Bük kimdir? 2024 Saadet Partisi Hatay Antakya belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title