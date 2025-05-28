Bursa'da Otomobil Scooter Sürücüsüne Çarptı

Bursa'da Otomobil Scooter Sürücüsüne Çarptı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ani dönüş yapan bir otomobil, scooter ile ilerleyen bir kişiye çarptı. Kaza güvenlik kameralarına yansıdı, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da ani dönüş yapan bir otomobil, scooter ile ilerleyen kişiye çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta ilerleyen bir otomobil, aniden dönüş yaparken scooter süren kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan scooter sürücüsüne çevredekiler yardım etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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