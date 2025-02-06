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Bursa'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1'i Ağır 5 Yaralı

Bursa'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1'i Ağır 5 Yaralı
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Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı, yaralılardan birinin durumu ağır.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Mustafakemalpaşa ilçesi Suuçtu Şelalesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. (33) idaresindeki 16 EFA 32 plakalı otomobil, yoğun kar yağışı sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada Mehmet A., Ayşegül A. (28), Tarık Mete A. (2), Özgül K. (56) ve Mustafa K. (56) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Mustafa K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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