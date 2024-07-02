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Bursa'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Bursa'da çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil bariyerlere çarptı ve sürücü hayatını kaybetti. Kazanın ardından ortaya çıkan detaylara göre, sürücünün ölmeden bir gün önce oğlunun sünnet düğünü olduğu öğrenildi. Talihsiz adamın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

Bursa'da çevre yolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 31 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken araç hurdaya döndü. Kaza sonrası acı detaylar ortaya çıkarken; 31 yaşındaki adamın ölmeden bir gün önce oğlunun sünnet düğününün olduğu öğrenildi. Talihsiz adam cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, Kestel ilçesi Narlıdere Mahallesi Bursa Çevre Yolu Doğu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Kök (31) idaresindeki 34 KOE 030 plakalı otomobil, sürücünün otoban çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru yerinden çıkarken sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Kök'ün cansız bedenini otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine telsim etti. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Kök'ün hayatını kaybettiğini belirledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Kök'ün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Trafik kazasında ölmeden bir gün önce oğlunun sünnet düğünü varmış

Furkan Kök'ün trafik kazasında ölmeden önce oğlunun sünnet düğününün olduğu ve bir gün sonrada hayatını kaybettiği öğrenildi.

Talihsiz adamın cenazesi Kestel ilçesi Barakfakih camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Barakfakih mezarlığına defnedildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sünnet trafik Bursa 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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