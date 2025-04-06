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Bursa'da otomobil istinat duvarına çarptı! 3 kişi yaralandı

Bursa'da otomobil istinat duvarına çarptı! 3 kişi yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücünün eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ufuk Y.'nin (40) kontrolünden çıkarak istinat duvarına çarpan otomobildeki eşi ile 2 çocuğu yaralandı.

Bursa- Ankara karayolu üzeri Mezit 7 mevkisinde Ankara istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Ufuk Y. yönetimindeki 1otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu istinat duvarına çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobilde bulunan sürücü Ufuk Y.'nin eşi Saliha Y. (43) ile çocukları Eymen Y. (6) ve İpek Y. (6) yaralandı. İhbar kaza yerine üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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