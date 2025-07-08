Bursa'da Otomobil Elektrikli Motosiklete Çarptı: 3 Yaralı

Bursa'da Otomobil Elektrikli Motosiklete Çarptı: 3 Yaralı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu elektrikli motosiklete çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, elektrikli motosiklete çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Osmangazi ilçesi Paşaçiftliği mevkiin üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Yolu Caddesi'nde seyir halinde ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak elektrikli motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet üzerindeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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