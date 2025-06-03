Bursa'da Otomobil, 2 Motosiklete Çarptı: 2 Yaralı

Bursa'da Otomobil, 2 Motosiklete Çarptı: 2 Yaralı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, 2 motosiklete çarparak 2 gencin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Otomobil, 2 motosiklete aynı anda çarptı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, 2 motosiklete aynı anda çarptı. Yaralanan 2 genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önündeki motosikletlileri takip eden otomobil sürücüsü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, hareket halindeki 2 motosiklet sürücüsünü yere serdi.

Yaşanan kazada yaralanan 2 motosiklet sürücüsü, vatandaşlar tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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