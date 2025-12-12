Haberler

Otobüsteki satırlı saldırgan evinde yakalandı

Otobüsteki satırlı saldırgan evinde yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde şehir içi yolcu otobüsünde 'yer verme' tartışması sonucu bir yolcu satırla diğerine saldırdı. Olayın ardından saldırgan polis tarafından evinde yakalandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde şehir içi yolcu otobüsünde "yer verme" meselesi nedeniyle çıkan tartışmada satırla saldırı gerçekleştiren şahıs, polis ekipleri tarafından evinde yakalandı.

Olay, Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde sefer yapan şehir içi otobüsünde meydana geldi. İki yolcu arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada taraflardan Emirhan K. (21), elindeki satırla otobüsü basarak tartıştığı Şükür C.'nin (22) üzerine saldırdı. Şans eseri ciddi bir yaralanma yaşanmazken, otobüsteki yolcular büyük panik yaşadı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Emirhan K.'yı adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Saldırıda kullanılan satır da ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları davadan çekildi

Güllü'nün kızının avukatlarından şüpheleri kanıtlayacak hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal
Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

İnkar ediyordu ama... Trump'ın başını yakacak fotoğraflar çıktı
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
'Hamileyim' deyip kandırdı, 6 gün sonra altınlarla sırra kadem bastı

Damat düğünden 6 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Temizlik yaparken ağacın dibinde içi dolar dolu paket buldu

Ağacın dibinde buldu, tam çöpe atacakken içinden dolarlar fışkırdı
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
Konya'da film gibi operasyon: Firari tabancayla, yanındakiler bıçakla direndi

Film gibi operasyon, polise direnmeleri fayda etmedi
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
title