Otobüsteki satırlı saldırgan evinde yakalandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde şehir içi yolcu otobüsünde "yer verme" meselesi nedeniyle çıkan tartışmada satırla saldırı gerçekleştiren şahıs, polis ekipleri tarafından evinde yakalandı.

Olay, Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde sefer yapan şehir içi otobüsünde meydana geldi. İki yolcu arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada taraflardan Emirhan K. (21), elindeki satırla otobüsü basarak tartıştığı Şükür C.'nin (22) üzerine saldırdı. Şans eseri ciddi bir yaralanma yaşanmazken, otobüsteki yolcular büyük panik yaşadı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Emirhan K.'yı adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Saldırıda kullanılan satır da ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - BURSA