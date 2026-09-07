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Bursa’da otluk alanda korkutan yangın

Bursa’da otluk alanda korkutan yangın
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan otluk alan yangını, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan otluk alan yangını, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın, Akhisar Mahallesi'nde bulunan otluk alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda alevler yükselmeye başladı.

Yangını fark eden vatandaşlar, alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın büyümeden söndürülürken, 20 dönümlük alan yandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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