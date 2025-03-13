Bursa'da yangın! 50 dönümlük alan kül oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormandaki çalılık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 50 dönümlük alan küle döndü.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Ortaköy Mahallesi mevkiindeki ormandaki çalılık alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi.

50 DÖNÜMLÜK ALAN KÜL OLDU

Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüğü arazöz araçları sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Yangın sonucu 50 dönümlük alan küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.