Büyükorhan’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangın, Büyükorhan ilçesi Kınık Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Müdahaleler, ilk müdahale aracı ve arazözle gerçekleştirildi. Tedbir amacıyla yangın söndürme helikopteri de bölgeye yönlendirildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı