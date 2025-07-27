Bursa'da Orman Yangınına Havadan Müdahale Başlatıldı
Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Ağlaşan Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan müdahale başladı. Yangın söndürme uçakları, su kaynaklarından dolum yaparak yangının büyümesini önlemek için çalışıyor.
Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Ağlaşan Mahallesi'nde etkili olan orman yangınına havadan müdahale başlatıldı. Yangın söndürme uçakları, Gemlik ve çevresindeki su kaynaklarından dolum yaparak bölgedeki yangına müdahale çalışmalarını sürdürüyor.
Yangının Karahıdır ve İğdir Mahallelerinden sonra Ağlaşan'a doğru ilerlemesi üzerine, yangının büyümesini önlemek amacıyla ekipler titizlikle görevlerini sürdürüyor. Karadan yapılan çalışmalar, bu kez havadan destekle güçlendirildi. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için hem kara hem de yangın söndürme uçağı ve helikopter ile koordineli şekilde çalıştığını ve bölgede teyakkuz halinin devam ettiğini belirtti. - BURSA