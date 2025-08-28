Bursa'da Orman Yangını Tedirgin Ediyor

Bursa'da Orman Yangını Tedirgin Ediyor
Bursa'nın Yenişehir ilçesi Fethiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor. Olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Fethiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, havadan görüntülendi. Rüzgarın da etkisiyle alevler büyümeye devam ediyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Fethiye Mahallesi'ndeki ormanlık alandan yükselen alevler, herkesi tedirgin etti. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede köylüler de alevlerin yükseldiği bölgeye yardıma koştu.

Yaşanan yangının boyutu, havadan dronla görüntülendi. - BURSA

