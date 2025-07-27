Bursa'da Orman Yangını: Mahsur Kalan Hayvanlar Kurtarıldı

Bursa'da Orman Yangını: Mahsur Kalan Hayvanlar Kurtarıldı
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Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyürken, vatandaşlar bir çiftlikte mahsur kalan hayvanları kurtardı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar, yangını söndürmek için seferber oldu.

Bursa'da Kestel ve Gürsu ilçeleri arasında ormanlık alanda başlayan yangın, gece saatlerinde rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangın bölgesindeki bir çiftlikte mahsur kalan hayvanları vatandaşlar kurtardı.

Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alandaki alevlere, arazöz, itfaiye aracı ve TOMA karadan müdahale ederken, çok sayıda vatandaş ile personel söndürme çalışmalarına destek veriyor. Gürsu'da yangın bölgesindeki bir çiftlikte mahsur kalan hayvanları vatandaşlar fark etti. Alevlerin yaklaştığı çiftliğe gören vatandaşlar dumandan etkilenen bir köpek ve kafes içerisindeki 2 güvercini çiftlikten çıkartarak yangından uzaklaştırdı. Olay yerine gelen Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri ise yangından kurtarılan hayvanları güvenli alana taşıdı.

Rüzgar nedeniyle devam eden yangında ekipler söndürme çalışmalarına devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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