Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Yenişehir'de çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının yerleşim alanlarını tehdit etmediği ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yenişehir ilçesine bağlı Kavaklı köyü kırsalında öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangına, ilk müdahaleyi Yenişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yaptı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde bölgeye 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri ve 62 personel sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının yerleşim alanlarını tehdit etmediği, sadece ormanlık alanda etkili olduğu belirtildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken yangını çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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