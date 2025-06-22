Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri ve helikopterlerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mustafakemalpaşa ilçesi Kestelek Mahallesi'nde öğle saatlerinde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı ve 45 personelin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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