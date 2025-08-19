Bursa'da Orman Yangını: Ekipler Müdahalede Bulundu

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Başköy mevkiinde orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Yangın, öğle saatlerinde Nilüfer ilçesi Başköy mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri gören vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, itfaiye ve çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, çevrede yaşayan vatandaşlar da tedirgin anlar yaşadı. - BURSA