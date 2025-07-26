Bursa'da Orman Yangını Büyüyor, Alevler Geceyi Aydınlatıyor

Bursa'da Orman Yangını Büyüyor, Alevler Geceyi Aydınlatıyor
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Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılıyor. Çok sayıda itfaiye aracı ve personel, alevlere müdahale ediyor. Yangın bölgesine araç giriş-çıkışları kapatıldı.

Kestel ile Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın, gece saatlerinde rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyor. Şehirde gecenin karanlığı alevlerin kızıllığıyla aydınlandı.

Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın etkisini arttırarak devam ediyor. Yangına çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve TOMA karadan müdahale ederken, çok sayıda vatandaş ile personel söndürme çalışmalarına destek veriyor. Ayrıca, karayoluna ulaşan yangın bölgesine araç giriş çıkışı da kapatıldı.

Alevlerin TOKİ bölgesine hızla ilerlediği görülürken gecenin karanlığı yangının alevleriyle aydınlandı. Öte yandan alevler şehrin her tarafından fark ediliyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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