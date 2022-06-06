Bursa'da orman yangını Bursa'da orman yangını Uludağ'ın eteklerindeki yangın 12 arazöz ve 1 helikopterle kontrol altına aldı Bursa'nın Uludağ eteklerinde bulunan ormanlık alanda başlayan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı. Bursa'da orman yangını Uludağ'ın eteklerindeki yangın 12 arazöz ve 1 helikopterle kontrol altına aldı BURSA - Bursa'nın Uludağ eteklerinde bulunan ormanlık alanda başlayan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı. Yangın, saat 13.00 sıralarında Osmangazi ilçesine bağlı Doğancı Mahallesi ormanlık alanda başladı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve Alo 177 Orman Yangın ihbar hattına bildirdi. Kısa sürede olay yerine, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ve ekipler sevk edildi. Ayrı bölgelerden 12 arazöz ve 60'ın üzerinde personelle yangına müdahale ederken, yangın helikopteri de havadan müdahalesini sürdürüyor. Alınan ilk bilgilere göre, yangının büyümesinin engellenerek kontrol altına alındığı ifade edildi. Yangının çıkış sebebinin daha sonra yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacağı belirtilirken, 5 dönümlük arazinin etkilendiği açıklandı. İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bursa'da orman yangını - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.