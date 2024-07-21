Bursa'da orman yangını

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere ekipler müdahale ederken köylüler de yardım ediyor.

Yangın, İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi Hespekli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmaları yürüten ekiplere köylüler de destek veriyor. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.