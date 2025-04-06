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Bursa'da Orman İçindeki Baraka Yangında Kül Oldu

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Fidyekızık Mahallesi'nde çıkan yangında bir orman barakası tamamen yanarak kül oldu. Yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin zamanında müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Orman içerisindeki baraka yangında kül oldu

BURSA - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan yangında orman içindeki baraka kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, Fidyekızık Mahallesi Erkan Sokak'ta bulunan bir barakada henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler barakada çıkan yangını ormana sıçramadan söndürdü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'da Orman İçindeki Baraka Yangında Kül Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / POLAT TAHA ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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