Okuldan Atatürk büstünü çaldı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Duaçınarı Mahallesi'nde yer alan bir okulda akılalmaz bir hırsızlık olayı yaşandı.

ATATÜRK BÜSTÜNÜ ÇALDILAR

Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, tatil sebebiyle okulun boşluğundan yararlanarak bahçede bulunan Atatürk büstünü çaldı. Pazartesi günü okula gelen güvenlik görevlisi, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

HER YERDE ARANIYOR

Olay yeri inceleme ekipleri çevrede araştırma yaparken, çevrede bulunan güvenlik kameraları da mercek altına alındı. Polis, olayın fail veya faillerini yakalamak için çalışma başlattı.