Bursa'da Öğrencilerin Motosikletleri Yanarak Kullanılmaz Hale Geldi

Öğrencilerin motosikletleri alev alev yandı

Okulun bahçesindeki 6 motosiklet kullanılmaz hale geldi

BURSA - Bursa'daki mesleki eğitim merkezi bahçesinde yangın paniği yaşandı. Öğrencilerin kullandığı 6 motosiklet yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Mustafakemalpaşa Mesleki Eğitim Merkezi bahçesinde meydana geldi. Eğitim için okula gelen öğrencilerin park ettiği motosikletler, bir anda alev aldı. Alevleri fark eden öğretmenler, yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. Öğrenciler yangının büyümesi ihtimaline karşı güvenli şekilde okul dışına çıkarıldı. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Motosikletin bulunduğu alandaki çam ağaçları da yangından büyük zarar gördü. Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor.