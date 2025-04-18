Merkez'in sürpriz kararı sonrası Bakan Şimşek'in sessizliği dikkat çekiyor

Merkez'in sürpriz faiz kararı sonrası Şimşek'ten dikkat çeken tavır
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama
Time Dergisi'nden Ahmed Şara sürprizi

Time Dergisi'nden Ahmed Şara sürprizi! Trump ile aynı listede
Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti

Başhekim içeri girince öğrenciler bir anda salonu terk etti

Bursa'da Ocakta Unutulan Yemek Yangına Neden Oldu

Bursa'da Ocakta Unutulan Yemek Yangına Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya ilçesinde bir dairede ocakta unutulan yemekten dolayı çıkan yangın, doğalgaz tesisatına sıçrayarak patlamaya yol açtı. 5 kişi dumandan etkilendi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde binanın ikiinci katındaki dairede ocakta bırakılan yemekten dolayı yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler doğalgaz tesisatına sıçradı ve patlama meydana geldi. Yoğun dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Edinilen bilgiye göre, Halitpaşa Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Caddesi'nde bir binanın ikinci katında yalnız yaşayan M.A. (75) yemeğini ocakta unuttu. Bir süre sonra aşırı ısınan ocak alev alarak bütün mutfağı sardı. Alevlerin doğalgaz tesisatına sıçraması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle evde yaşayan M.A. hızla dışarı çıkarken, binada yoğun duman oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yoğun dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Yangın sonucu mutfak kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, güvenlik sebebiyle trafiğe kapatılan yol yeniden açıldı. - BURSA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.