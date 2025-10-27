Haberler

Bursa'da Navigasyonun Tuzağına Düşen İki Genç Ormanda Kayboldu

Bursa'da kestane toplamak için Uludağ'a giden 19 ve 21 yaşındaki iki genç, navigasyon uygulamasına güvenerek ormanda kayboldu. Gece süren arama çalışmaları sonucunda jandarma ekipleri tarafından bulundu ancak izinsiz girmekten ceza kesildi.

Bursa'da Uludağ'a kestane toplamaya çıkan iki genç, navigasyonun azizliğine uğrayarak ormanda kayboldu. Cep telefonundaki konuma güvenen gençler, gece boyu süren arama çalışmaları sonucu sabaha karşı sağ salim jandarma ekiplerince bulundu. 12 saat boyunca ormanda geceleyen 19 ve 21 yaşındaki iki genç macera yaşadıklarını kaydederken, jandarma tarafından ormana izinsiz girdikleri için ceza kesildi.

Olay, akşam saatlerinde Uludağ Sarıalan sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eyüp K.(19) ve Mert A (23)., 3 arkadaşlarıyla birlikte hafta sonu kestane toplamak için Uludağ'a çıktı. Dönüşte 3 kişi teleferikle aşağı inmeyi tercih ederken, Eyüp K. ve Mert A. Zeyniler'de bıraktıkları araçlarına yürüyerek ulaşmak istedi.

Ancak iki arkadaş, cep telefonlarındaki navigasyon uygulamasının gösterdiği konuma aldanınca yönlerini kaybetti. Gün batımıyla birlikte hava karardı, orman sessizliğe büründü. Kısa sürede yollarını kaybeden gençler, 112 ekiplerini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Asayiş Ekipleri, AFAD, NAK, ANDA ve sivil arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, gençlerin son sinyal aldığı noktadan itibaren geniş çaplı arama başlattı. Ancak cep telefonlarının şarjı bitince irtibat kesildi.

Zorlu hava şartlarına rağmen ekipler sabaha kadar ormanı didik didik aradı. Dakikalar süren gergin bekleyişin ardından jandarma asayiş ekipleri, iki genci Kaynana Çukuru mevkisinde sağ salim buldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen Eyüp K. ve Mert A., korku dolu anları şöyle anlattı:

"Akşam üzeriydi, biraz macera olsun dedik. Navigasyona baktık, araç çok yakın gösteriyordu. 'Yürüyelim' dedik ama hava karardı, yönümüzü kaybettik. Jandarma ekipleri olmasa sabaha çıkamazdık. Herkese teşekkür ediyoruz."

Jandarma tarafından iki gence ormana izinsiz girmekten dolayı ceza kesildi - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
